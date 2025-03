Blatter en Platini opnieuw voor de rechter: 'Het is een heksenjacht'

Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter en Michel Platini (ex-voorzitter van de UEFA) staan maandag opnieuw voor de rechter voor fraude, valsheid in geschrift en verduistering. Het gaat om het hoger beroep nadat de twee topmannen in 2022 werden vrijgesproken.

De bijna 89-jarige Blatter meldde zich maandagochtend, er enigszins verzwakt uitziend, bij de rechtbank in Zwitserland. "Ik ben hoopvol", zei de Zwitser.

"Het Federaal Strafhof heeft in 2022 al bepaald dat het contract tussen mij en Platini in orde was. Ik ga ervan uit dat de rechters die beslissing zullen bevestigen."

Waar ging het ook alweer over?

Blatter zou in 2011 een dubieuze betaling van 1,8 miljoen euro hebben gedaan aan Platini. Voor die betaling werden beide mannen in 2015 geschorst door de FIFA. Daar kwam voor Blatter later nog een schorsing van zes jaar en acht maanden bovenop, omdat de Zwitser tijdens zijn bewind tal van ethische regels had overtreden.

Het Openbaar Ministerie sleepte de twee mannen vervolgens ook voor de rechter. Er werd een voorwaardelijke celstraf van twintig maanden geëist, maar de rechtbank in Zwitserland sprak de Zwitser en de Fransman na zeven jaar onderzoek uiteindelijk vrij.