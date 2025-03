Plasmadonor die ruim 2 miljoen baby's redde op 88-jarige leeftijd overleden

Een Australiër die volgens de Australische bloedbank 2,4 miljoen baby's redde met zijn bloedplasma is op 88-jarige leeftijd overleden. James Harrison, ook wel bekend als 'De man met de gouden arm', stierf op 17 februari. Zijn dood werd vandaag door zijn familie bekendgemaakt.

Harrison had het zeldzame antilichaam anti-D in zijn bloed, dat gebruikt wordt om medicatie te maken voor zwangere vrouwen. Het medicijn helpt vrouwen die Rhesus D-negatief zijn, van wie het bloed hun ongeboren kind kan aanvallen. Zonder dit medicijn kunnen baby's bloedarmoede krijgen of lijden aan hartfalen.

De Australiër werd donor nadat hij zelf op zijn veertiende meerdere bloedtransfusies had gekregen bij een zware longoperatie. Tot op 81-jarige leeftijd bleef hij tweewekelijks plasma geven, zonder ook maar een afspraak verstek te laten gaan.

In 2005 werd hij wereldrecordhouder voor het doneren van het meeste bloedplasma, tot dit record in 2022 werd gebroken door een Amerikaan.

Levens redden

"Hij verwachtte er niets voor terug", zegt de voorzitter van de Australische bloeddonororganisatie. "Zelfs toen zijn vrouw was overleden, bleef hij doneren."

Volgens zijn dochter was haar vader erg trots dat hij zo veel levens heeft kunnen redden. "Het maakte hem blij om te horen over de vele gezinnen die dankzij zijn vriendelijkheid konden bestaan."