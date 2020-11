Theaters weer open, maar deze artiesten zijn al iets anders gaan doen

Werkzaamheden in Het Concertgebouw afgelopen zomer. - ANP

Deze week lijkt een kleine opsteker voor de podiumkunsten: de theaters gingen donderdag weer open en het kabinet kwam met een tweede steunpakket voor de culturele sector. Toch komt dit nieuws voor sommige artiesten te laat. Zij zijn in een andere sector werk gaan zoeken. Sommigen twijfelen zelfs of ze ooit weer terugkeren naar het podium, iets waar de Tweede Kamer al langer voor vreest. Zo werd Paul Donkers, die al 25 jaar musicalacteur is, door de coronacrisis bewust van zijn kwetsbare positie. "Het leek een druk jaar te worden, met een rol in Kinky Boots en later in het jaar Titanic", zegt Donkers. "Maar beide producties werden vanwege corona stilgelegd. "Het heeft me ervan bewust gemaakt dat het voor mij in deze sector over een paar jaar klaar is en het heeft me een duwtje in de juiste richting gegeven."

Paul Donkers als George in Kinky Boots (l) en kapitein E.J. Smith in Titanic (r) - Eigen foto's

Zijn geluk is dat hij twee jaar geleden al was begonnen aan een plan B: een studie toegepaste psychologie. Op dit moment klust hij met veel plezier bij als bron-en-contactonderzoeker. "Ik kan mijn studie goed gebruiken, want sommige mensen zitten vol vragen en zijn angstig." Intussen zoekt hij verder naar een nieuwe baan, bijvoorbeeld in de jeugdzorg of reclassering. Zijn lange acteercarrière ervaart hij als een nadeel. "Ik merk dat werkgevers moeilijk kunnen omgaan met mijn CV", zegt Donkers. "Ze denken bijvoorbeeld dat ik zo weer weg ben als de theaters opengaan. Of dat ik een vrijbuiter ben, omdat het acteervak dat imago heeft."

Ilse Bies, toen ze nog bij Neo-fanfare 9x13 speelde - eigen foto

Ook Ilse Bies heeft de cultuursector, waarin ze voornamelijk werkte als saxofoniste, vaarwel gezegd. Ze trad met het ensemble neo-fanfare 9x13 vaak op tijdens festivals, maar worstelde al langer met de voortdurende onzekerheid in de culturele sector. "Corona gaf mij het laatste zetje om een nieuwe stap te maken", zegt Bies. Sinds juli werkt ze in de IT-sector, als recruiter. Een totaal andere baan, bij een bedrijf dat graag mensen met een andere achtergrond aanneemt. "Voor hen was het een gok, want zij hadden geen idee wat mijn vaardigheden precies waren", zegt Bies. "Maar ik zit hier heel erg op mijn plek. Ik kan me vanuit mijn positie goed verplaatsen in hoe het is om vanuit een totaal andere sector een sprong in het diepe te moeten maken. Dat helpt me erg in de gesprekken die ik met sollicitanten voer."

De Meiden van LOS in actie op het podium - Schiet7kleuren

Artieste Kim de Fuijk had het voor de coronacrisis goed voor mekaar. "Ik trad drie tot vier keer per week op met mijn muziektheatergroep de Meiden van LOS, ben dirigent van twee koren en geef workshops op scholen. Ik ging in maart van een drukke werkweek naar volledig stilstaan en had geen inkomsten meer. Dat was heel heftig." Ook De Fuijk had al een sluimerend gevoel dat ze verder moest kijken dan het artiestenvak. "Ik tour nu al 13 jaar en dat vind ik heel leuk, maar ook uitputtend. Door mijn workshops op scholen trok het onderwijs me al wel. In de eerste lockdown heb ik me aangemeld en nu ben ik aan het studeren en stage aan het lopen."