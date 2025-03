'Macron en Starmer stellen beperkte wapenstilstand van maand voor in Oekraïne'

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk komen met een voorstel voor een beperkte wapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland die een maand moet duren. President Macron heeft dat gezegd tegen de Franse krant Le Figaro, op de terugweg van de top in Londen.

Het zou gaan om een bestand dat alleen geldt voor "de lucht, zee en voor de energie-infrastructuur". Volgens deze informatie zouden de gevechten op land niet worden gestaakt. Het voordeel van zo'n beperkte wapenstilstand is volgens Macron dat die gemakkelijker te controleren is. Hij wees erop dat de lengte van de frontlinie vergelijkbaar is met de afstand tussen Parijs en Boedapest.

Macron voegde eraan toe dat hij en bondgenoten vrede willen "maar niet tegen elke prijs, niet zonder garanties".

Zelensky op de hoogte

Europese leiders kwamen zondag bijeen op uitnodiging van de Britse premier Starmer, om te praten over de veiligheid van Oekraïne en Europa. Starmer en Macron willen een gelegenheidscoalitie van NAVO-landen om Oekraïne te beschermen als het tot een bestand komt.

Macron zei tegen Le Figaro dat er pas in een tweede fase sprake zal zijn van Europese militairen op Oekraïense grondgebied. "In de komende weken zullen er geen Europese troepen op Oekraïens grondgebied zijn."

De BBC vroeg Zelensky naar het plan voor een beperkte wapenstilstand. "Ik ben overal van op de hoogte", was zijn korte antwoord.

De Franse president wil dat Europese landen hun uitgaven voor defensie opvoeren. Hij sprak over een percentage van 3 tot 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Ook zou de Europese Commissie innovatiever moeten zijn bij het financieren van defensie-uitgaven.

'Grondstoffendeal nog op tafel'

De ingelaste top in Londen volgde twee dagen na het diplomatieke debacle in Washington, waar een ontmoeting van de Oekraïense president Zelensky met president Trump en vicepresident Vance ontspoorde.

Zelensky zou in de VS eigenlijk een overeenkomst over grondstoffen tekenen, maar daar kwam het niet van. Hij werd openlijk de les gelezen en kreeg te horen dat hij voortijdig kon vertrekken. Vandaag zei de Oekraïense president dat de deal wat hem betreft nog op tafel ligt. "Als we overeenstemming hebben bereikt om de grondstoffendeal te tekenen, zijn we klaar om hem te tekenen", zei hij tegen de BBC.