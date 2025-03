Australië redt Litouwse oceaanroeier die aandacht vraagt voor Oekraïne

De Australische marine heeft een Litouwse oceaanroeier gered die bezig was met een poging de Stille Oceaan over te steken. De man had in de Koraalzee een noodsignaal uitgezonden omdat hij in een tropische storm was beland.

De storm met de naam Alfred bereikte windsnelheden tot 100 kilometer per uur, wat leidde tot golven van wel zeven meter hoog.

De Litouwer, Aurimas Mockus, had vrijdag alarm geslagen. Hij was bezig om solo de oceaan over te roeien om steun te verwerven voor het door oorlog geteisterde Oekraïne.

De man was in september in de Verenigde Staten begonnen aan zijn overtocht van 12.000 kilometer en had die bijna voltooid.