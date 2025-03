Defensieve fouten nekken PSV, dat vrije val maakt: 'Aantal tegengoals explosief gestegen'

De tegendoelpunten tegen Twente en Utrecht toonden dat PSV ook toen niet foutloos was. Verdedigend ging er al het een en ander fout. Het verschil is dat die defensieve fouten nu vaak fataal blijken te zijn, zelfs tegen de middelmaat van de eredivisie.

Zo gaf PSV na de winterstop uit tegen PEC Zwolle (3-1) de goals weg, bij NEC (3-3) leidde een fout van Ryan Flamingo puntenverlies in, tegen Willem II (1-1) liet Lang zijn man lopen en ook zaterdag tegen Go Ahead Eagles zag de defensie er niet best uit. Zo moest ook coach Peter Bosz erkennen.

"We speelden goed, we speelden dominant, we stonden goed, er was 75 minuten niks aan de hand", zei Bosz na het duel met Go Ahead. "Daarna gingen we heel slecht verdedigen. Het was een pijnlijke avond. De doelpunten die wij weggeven zijn PSV-onwaardig."

Tegengoals

Voor het eerst sinds oktober-november 2019 kreeg PSV in vijf opeenvolgende uitduels in alle competities minimaal twee goals tegen. Sinds de winterstop kregen de Eindhovenaren in alle competities in veertien wedstrijden 29 treffers tegen en in elf duels minimaal twee tegengoals.

Al 29 doelpunten incasseerde PSV dit eredivisieseizoen, tegen 21 over het hele vorige seizoen. Valt Bosz wat te verwijten? De coach houdt vast aan zijn principes, aan zijn aanvallende spelstijl. Het gevolg was zaterdag dat PSV door de genadeloze Eagles werd weggecounterd.

Kijk hieronder naar een analyse in Studio Voetbal over de verdediging van PSV: