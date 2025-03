Crisis bij Milan: derde competitienederlaag op rij voor Reijnders en Gimenez

Milan trad in een matig gevuld San Siro aan met de gebruikelijke namen tegen Lazio. Dat betekende dat Tijjani Reijnders en Santiago Gimenez in de basis stonden. De twee voormalig eredivisiespelers, geposteerd als aanvallende middenvelder en spits, kwamen echter weinig aan de bal.

In de eerste helft kwam Lazio er al een aantal keer zeer gevaarlijk uit in de counter en had zomaar een penalty kunnen krijgen. Die kreeg Lazio niet, maar de openingstreffer viel wel na een klein halfuur. Mattia Zaccagni gleed een rebound goed binnen.

Rode kaart

Twee weken terug maakte Milan het zichzelf lastig door een rode kaart te pakken in het Champions League-duel met Feyenoord, en dat herhaalde de ploeg in het competitieduel met Lazio. Na iets meer dan een uur spelen ging verdediger Strahinja Pavlović veel te hard door op een tegenstander en daarvoor kreeg hij een directe rode kaart.

In de laatste minuten stond het toch al niet sterk spelende Milan dus voor een zware opgave. Toch leken ze het te flikken: met tien man maakte Milan gelijk via Samuel Chukwueze. Hij leek zijn ploeg een punt te hebben bezorgd.

Niets bleek minder waar. Lazio kreeg een strafschop nadat Gustav Isaksen licht werd aangetikt door Milan-doelman Mike Maignan en die werd onberispelijk binnengeschoten door routinier Pedro.