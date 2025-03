United op penalty's uitgeschakeld in FA Cup; Zirkzee mist beslissende strafschop

De uitschakeling in het prestigieuze bekertoernooi is een nieuw hoofdstuk in een rampseizoen van United, dat veertiende staat in de Engelse Premier League.

Wel succes Verbruggen en Van Hecke

Ook Brighton & Hove Albion is door naar de kwartfinales van de FA Cup. Met Oranje-internationals Bart Verbruggen en Jan Paul van Hecke in de basis won Brighton op bezoek bij Newcastle United met 1-2. De winnende van Danny Welbeck viel pas diep in de verlenging.

Na negentig minuten, beide ploegen hadden een rode kaart gekregen, stond het 1-1 door doelpunten van voormalig eredivisiespelers Alexander Isak en Yankuba Minteh. Mats Wieffer was in de tachtigste minuut ingevallen, op hetzelfde moment als Welbeck, die in de 114de minuut knap de winnende binnen stiftte.

Naast Manchester United en Brighton plaatsten eerder ook Manchester City, AFC Bournemouth, Crystal Palace, Aston Villa en Preston North End FC zich voor de kwartfinales, die op 29 maart worden gespeeld. Maandag spelen Nottingham Forest en Ipswich Town nog voor de laatste plek.