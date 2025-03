Laatste carnavalsvereniging van Amsterdam stop: 'Avond met een rauw randje'

Terwijl er op veel plekken in het land volop carnaval wordt gevierd, gebeurde dat gisteren in Amsterdam voor het laatst. Carnavalsvereniging d'Osseknarren uit Osdorp was al de enige overgebleven vereniging in Amsterdam, maar houdt na 53 jaar ook op met bestaan.

De vereniging met 135 leden kwam gisteren nog één keer bij elkaar om met een lach en een traan carnaval te vieren.

Hoewel carnaval vooral feestvieren is, had het gisteravond bij de leden van de vereniging een dubbele lading. "Dit is een avond met een heel rauw randje", zei Peter van Velzen, de president van de vereniging, tegen AT5. "Een lach en een traan. Wij staan voor eenheid en blijheid en dat proberen we vanavond nog wel uit te dragen met zijn allen."

De vereniging stopt vanwege geldgebrek. Het doet Van Velzen veel dat er vanwege financiële tekorten geen andere keuze gemaakt kon worden.

Ook voor Wim Kuiper, erelid van de vereniging, was het een emotionele avond. Hij stond aan de wieg van d'Osseknarren, die in 1971 werd opgericht. "Ik ben al vanaf 1972 lid, en al die jaren heb ik opgebouwd en weer afgebroken", vertelt hij. "Ik ga het missen."

'Past niet in Amsterdam'

Voor menig Amsterdammer zal een verrassing zijn dat er in de stad carnaval gevierd wordt. Josje Stroethoff, penningmeester van de vereniging, is dan ook stellig als gevraagd wordt of carnaval in de stad thuishoort. "Nee, totaal niet. Het past niet in Amsterdam, maar we doen het wel. En we maken er een superfeest van."

Het is nog onbekend wat de 135 leden gaan doen nu de vereniging ermee stopt. "Ik durf er eigenlijk niet aan te denken, maar we komen wel in een soort zwart gat terecht", aldus president Van Velzen.