Kick Out Zwarte Piet blaast demonstratie in Eindhoven af

Een geplande demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Eindhoven gaat niet door. De actiegroep heeft de demonstratie afgeblazen, melde de organisatoren in een verklaring.

Reden is dat de groep het oneens is met de politie en de gemeente over onder meer de locatie van het protest. KOZP had willen demonsteren op het Catharinaplein.

Bij de sinterklaasintocht in 2018 werden demonstranten tijdens een actie op dat plein door honderden pro-zwartepietactivisten en hooligans met eieren en bier bekogeld en racistisch bejegend. Daarom heeft die plek volgens KOZP "symbolische waarde" voor een nieuw protest.

Maar de gemeente vindt die locatie te onveilig en had als alternatief een vak op het Stadhuisplein aangewezen. Daar kreeg Pegida toestemming om op hetzelfde tijdstip een demonstratie tegen KOZP te houden.

Volgens KOZP komt daarmee de veiligheid van de demonstraten in gevaar: "De aanwezigheid van Pegida zal een aanzuigende werking hebben op hooligans en geradicaliseerde pro-pieters die geweld tegen vreedzame KOZP-demonstranten willen gebruiken."

'Repressieve maatregel'

Het toelaten van de Pegida-demonstratie en het aanwijzen van het Stadhuisplein als protestlocatie noemt KOZP "repressieve maatregelen" van de gemeente Eindhoven en de politie: "Omdat de Sinterklaasintocht vanwege het coronavirus niet doorgaat, zou dit betekenen dat vreedzame demonstranten opgesloten in een demonstratievak op een en hetzelfde plein tegenover rechts-extremisten zouden komen te staan terwijl er verder geen publiek is om onze boodschap aan te richten."

Gisteren voerde KOZP actie in Venlo, waar de antizwartepietbetogers tegenover pro-zwartepietdemonstranten kwamen te staan. In de binnenstad greep de ME in, omdat er na de demonstratie schermutselingen ontstonden. Er werd met vuurwerk en eieren gegooid. Vier mensen werden aangehouden. Desondanks spreekt de gemeente van een "rustig verlopen demonstratie", meldt 1Limburg.

Een week eerder liep het ook al mis in Maastricht, waar een demonstratie van KOZP door tegenstanders werd verstoord. Actievoerders werden bedreigd en bekogeld met onder meer eieren. De ME greep in om erger te voorkomen.