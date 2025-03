Starmer vormt 'coalition of the willing' voor veiligheid en vrede in Oekraïne

Er komt een 'coalition of the willing', met daarin in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, om een Europees vredesplan voor Oekraïne te maken. Dat plan zal worden voorgelegd aan de Verenigde Staten. Daarmee komt er een Europees alternatief voor de gesprekken over een 'vredesdeal' voor Oekraïne tussen Rusland en de VS.

"Europa moet het zware werk werk doen", zei de Britse premier Starmer na afloop van een ingelaste top in Londen over de veiligheid van Oekraïne en Europa. Hij benadrukte dat steun van de VS onmisbaar blijft.

De coalitie zal direct intensief aan het werk gaan, zei Starmer.

Premier Schoof, die ook bij de top in Londen was, zei dat militaire planners uit het VK en Frankrijk samen zullen komen om plannen te maken en dat Nederland zich daar op korte termijn ook bij zal aansluiten. Schoof zei erbij dat hij namens Nederland geen concrete toezeggingen heeft gedaan.

'Vrede helpen verdedigen'

De leiders van Europese NAVO-landen en de Canadese premier Trudeau hebben in Londen afgesproken dat ze Oekraïne militair blijven steunen. Ook staat voor hen vast dat blijvende vrede in Oekraïne gebaseerd moet zijn op de soevereiniteit en veiligheid van het land.

Als er een bestand of vredesakkoord komt, zullen in elk geval het Verenigd Koninkrijk en Europa dat helpen verdedigen. Starmer zei eerder al dat het VK bereid is troepen naar Oekraïne te sturen.

EU-lidstaten moeten dringend meer geld investeren in defensie, zei voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen na de bijeenkomst. Ze herhaalde dat er meer financiële ruimte zal komen om Europa te herbewapenen. "We moeten de VS laten weten dat we klaar zijn om de democratie te beschermen." De Europese Commissie zal op 6 maart een plan presenteren aan de Europese Raad van regeringsleiders.

NAVO-secretaris-generaal Rutte sprak van een goede ontmoeting. Iedereen is volgens hem doordrongen van de noodzaak Oekraïne te helpen en daarvoor ook de financiële middelen beschikbaar te stellen. De landen gaan hun defensie-uitgaven verhogen, zei Rutte.

Hij blijft uitgaan van goede samenwerking met president Trump, die hij deze week nog over de telefoon sprak. Hij zei dat Trump nog volledig gecommitteerd aan de NAVO is.