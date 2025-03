Excelsior zakt weg na nieuw puntenverlies, ADO in topvorm heeft promotie in zicht

Excelsior is in de eerste divisie niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen Roda JC, ondanks dat het vrijwel de gehele wedstrijd de betere ploeg was. De Kralingers zakken daardoor naar de vierde plaats op de ranglijst.

Eerder op de dag won ADO Den Haag met 2-1 van FC Den Bosch, waarmee het naar de derde plek klom. ADO won acht van de laatste negen duels in de Keuken Kampioen Divisie en staat nog maar één punt achter een plek die directe promotie oplevert.