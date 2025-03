Sparta boekt ruime zege op Willem II, eerste goal Van Bergen in bijna vier jaar

Vooraf was duidelijk dat Sparta (de nummer 16) en Willem II (de nummer 15) een belangrijk duel gingen spelen in de kelder van de eredivisie. De Spangenaren sprokkelden dit kalenderjaar al aardig wat punten bij elkaar, terwijl de Tilburgers nog geen enkel duel wonnen.

Het was dan ook Sparta dat het initiatief nam op het eigen Kasteel. Het kwam nog voor rust op voorsprong na een goede uittrap van doelman Nick Olij: die werd opgepikt door Lauritsen, die zich behendig vrijspeelde en hard raakschoot.

Bijzondere goal voor Van Bergen

Dat het slechts 1-0 stond bij rust, was voor een groot deel te danken aan de goed spelende Willem II-keeper Thomas Didillon-Hödl. Die kon zijn ploeg na rust echter niet meer behoeden voor een grotere score.

Sparta-aanvaller Van Bergen had al bijna vier jaar niet meer gescoord, na een treffer voor sc Heerenveen in april 2021. Nu dribbelde hij het strafschopgebied in om hard raak te schieten in de korte hoek. Keeper Didillon-Hödl zat er nog met een handje aan, maar die ingreep was niet genoeg.

De wedstrijd werd daarna zelfs nog iets feestelijker voor Van Bergen, die een assist gaf bij de derde Sparta-goal. Zijn voorzet was goed, evenals de kopstoot van Lauritsen. De lange Noor bracht zijn seizoenstotaal daarmee op zeven eredivisiegoals.