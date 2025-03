Barcelona wint ruim van tiental Real Sociedad en zet Real op drie punten

Afgelopen dinsdag speelden Barcelona en Atlético in de halve finales van de Copa del Rey spectaculair met 4-4 gelijk. Evenals in de bekerwedstrijd was het spel van de ploeg van coach Hansi Flick bij vlagen een lust voor het oog.

De Jong op de bank

Frenkie de Jong stond toen in de basis, vanavond moest hij genoegen nemen met een plaats op de bank. Zijn concurrent Marc Casadó, dinsdag op de bank, kreeg weer een kans op het middenveld.