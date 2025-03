Badmintonner Tabeling wint German Open met tijdelijke partner Bøje

Het is de tweede zege in de World Tour voor Tabeling. Eerder won hij (samen met zijn jarenlang vaste partner Selena Piek) in 2019 de Dutch Open in Den Bosch toen dat toernooi nog meedraaide in de wereldbeker. Tegenwoordig is de Dutch Open een International Challenger toernooi. Ook won Tabeling met Piek de Europese Spelen in 2022.

Toekomst

Tabeling (30) zou na de Olympische Spelen in Parijs eigenlijk stoppen met internationale toernooien totdat het Deense duo Bøje en Mathias Christiansen aanklopten. Christiansen had zijn whereabouts niet volledig ingevuld en werd door het Deense anti-doping agentschap voor een jaar geschorst.

Bøje (25) wilde graag door op topniveau en vroeg Tabeling er nog een jaartje aan vast te plakken. Tabeling sloot zich afgelopen najaar aan bij het nationale team van de Denen om met Bøje te trainen in Brøndby.

Het Duitse Open was het zevende toernooi voor Tabeling en Bøje. De twee spelen de komende weken nog het Zwitserse Open en het Europees Kampioenschap in Horsens (Denemarken), daarna stopt Tabeling er echt mee en gaat Bøje weer verder met haar oude partner Christiansen.