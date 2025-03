Van de Looi vertrekt na dit seizoen bij Heracles: 'Niet tevreden met samenwerking'

Trainer Erwin van de Looi vertrekt na dit seizoen bij Heracles Almelo. Hij heeft de clubleiding in januari laten weten dat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen. De 53-jarige trainer stapte vorig seizoen halverwege in, na het ontslag van John Lammers.

"Ik wil op zoek naar een nieuwe uitdaging", zei hij na afloop van de gewonnen competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle. "Ik vind Heracles echt een hele mooie club. De sfeer, de faciliteiten en het werken met de jongens is echt geweldig. Ik ben alleen niet helemaal tevreden met hoe we samenwerken op andere niveaus. Ik heb dat geprobeerd te veranderen. Als dat niet lukt. kun je twee dingen doen: accepteren of je trekt je conclusies en je vertrekt. Ik heb voor het tweede gekozen."

KNVB-beker

Van de Looi begon zijn trainerscarrière op het hoogste niveau in 2013 bij FC Groningen. Met de Groningers veroverde hij in 2015 voor het eerst in de clubhistorie de KNVB-beker. Na drie jaar Groningen stapte Van de Looi over naar Willem II, waar hij van 2016 tot 2018 werkzaam was.

Van 2018 tot en met de zomer van 2023 had de coach Jong Oranje onder zijn hoede.