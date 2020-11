Wekdienst 22/11: Trump verliest zaak in Pennsylvania • Druk programma in Eredivisie

Goedemorgen! De juridische strijd in de nasleep van de verkiezingen in de VS gaat door. President Trump gaat in hoger beroep nadat hij een rechtszaak heeft verloren die hij had aangespannen om de verkiezingsuitslag in Pennsylvania alsnog in zijn voordeel te laten uitvallen. In de eredivisie komen onder meer Ajax, PSV en Feyenoord in actie.

In het zuiden wordt het bewolkt en valt er soms wat regen. Elders is het zo goed als droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 10 of 11 graden en de westenwind waait zwak tot matig, kracht 2 tot 3 boven land en kracht 4 aan zee.