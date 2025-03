Volgende week zacht lenteweer, zaagtandpluim in de maak

De meteorologische lente trapt wat aarzelend af, met frisse nachten en kans op mist die de zon nog even dwars kan zitten.

Maar de weermodellen zijn kraakhelder: er staat ons een droge en steeds zachtere week te wachten. Heerlijk weer om in de tuin te werken, de natuur in te gaan of een terrasje te pakken.

Tot en met dinsdag blijft het 's nachts fris met lichte vorst. De kans op gladheid is erg klein, maar niet helemaal nul, zeker op bijvoorbeeld fietsbruggetjes kan het plaatselijk even glad worden.

Winter verliest grip

Vanaf woensdag schakelt de atmosfeer een versnelling hoger: de wind draait naar het zuiden, de lucht wordt droger, en de temperaturen stijgen.

Donderdag en vrijdag schieten de maxima boven de 15°C. In het zuidoosten van het land is het in het weekend zelfs nog wat warmer.

Regen blijft voorlopig buiten beeld, pas na het weekend duiken de eerste signalen voor neerslag weer op. Kortom: de winter verliest zijn grip en de lente zet een zonnige stap naar voren.

Dat de komende dagen zonniger worden, met heldere nachten, is ook goed te zien in de temperatuurpluim. In de meteorologie noemen we deze, waar een duidelijke zaagtand te zien is, een 'zaagtandpluim'.