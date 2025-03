Hockeyers SCHC stunten: hekkensluiter wint bij koploper Bloemendaal

De hockeyers van SCHC hebben voor een regelrechte sensatie gezorgd door als hekkensluiter in de hoofdklasse met 3-4 te winnen bij Bloemendaal. Het was voor de koploper de eerste nederlaag dit seizoen.

Amsterdam had weinig problemen met buurman Pinoké en kwam door een 3-1 overwinning tot op twee punten van Bloemendaal, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Titelhouder Kampong nestelde zich door een 2-0 zege op HDM op de vierde plaats.

Bloemendaal, dat in de eerste elf competitieduels alleen één keer gelijkspeelde, kende op eigen veld een vliegende start. Teun Beins had na één minuut al een strafcorner binnengewerkt. Het Bilthovense antwoord volgde bijna net zo snel met een door Lars van Dommelen benutte strafcorner en de 1-2 in de zesde minuut van Lars van Dommelen.

Direct na de gelijkmaker van Nathan Ephraums in de vijftiende minuut volgde de 2-3 van Max Sweering, die daarmee de ruststand op het bord bracht. In de tweede helft vergrootte Alistair Empey de voorsprong van de underdog zelfs tot twee doelpunten. Alleen Dennis Warmerdam wist dankzij een strafcorner nog wat terug te doen.

Amsterdam maakte tegen Pinoké al in de beginfase het verschil dankzij Boris Burkhardt (strafcorner) en Dayaan Cassiem en ging door een doelpunt van Brent van Bijnen met een 3-0 voorspong de rust in, waarna de drie punten niet meer in gevaar kwamen.