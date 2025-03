Heracles spoelt bekerteleurstelling van zich af en klopt PEC Zwolle

Het duel in Almelo begon enerverend: al na vier minuten gaf scheidsrechter Martijn Vos een penalty aan Heracles. Ook greep hij naar de borstzak om Damian van der Haar een rode kaart te geven. De Zwolle-verdediger had aanvaller Juho Talvitie naar de grond gehaald in een sprintduel.

De VAR riep scheidsrechter Vos naar het scherm en de arbiter herriep zijn beslissing. Van der Haar kwam goed weg, want zijn rode kaart veranderde in een gele.

De strafschop bleef staan en werd benut door aanvoerder Brian De Keersmaecker. De Belg scoorde dit seizoen twee keer eerder uit een strafschop.

Lang hoefde de aanhang van PEC Zwolle niet te treuren, want Dylan Vente maakte vlak na de aftrap de gelijkmaker. De verdediger van Heracles stonden te schutteren bij een lange bal, waarna Vente kon binnentikken. Voor de spits is het zijn achtste treffer in de laatste acht wedstrijden.