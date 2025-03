Ajax vergroot voorsprong op PSV naar acht punten door zuinige zege in Almere

Het begint een patroon te worden: Ajax wint weer, maar overtuigend was het niet. Voor rust was het duel in evenwicht, maar was het Ajax dat via een geplaatst schot na een afvallende bal op voorsprong kwam.

Na rust kwam Ajax nauwelijks meer van de eigen helft af. Almere, de hekkensluiter in de eredivisie, had het initiatief en drukte de koploper vrijwel continu terug het eigen strafschopgebied in.

Gevaar

De sterke Ajax-defensie - in de afgelopen acht eredivisieduels kregen ze maar twee doelpunten tegen - liet zich ook naar achter drukken en loerde op counters. Meermaals belandden er ballen gevaarlijk voor de neus van Ajax-doelman Matheus, maar telkens zat er een Ajax-been tussen of ramde een verdediger de bal weg voordat er een Almere-speler kon uithalen.

Kornelius Hansen was voor Almere het dichtst bij een doelpunt, maar zijn boogbal over de te ver uitgekomen doelman Matheus belandde op de lat. Ajax liet aanvallend weinig zien, meer dan een afstandsschot van rechtsback Anton Gaaei was het niet.