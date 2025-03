Vrouwen PSV blijven door winst op FC Utrecht in het spoor van Ajax

De voetbalsters van PSV hebben op de eigen Herdgang een 1-0 zege geboekt op FC Utrecht. Oranje-international Renate Jansen maakte de winnende treffer. Nummer twee PSV blijft daardoor in het spoor van koploper Ajax.

De achterstand van PSV op Ajax is één punt. De Eindhovenaren hebben wel een wedstrijd meer gespeeld. Ajax won zaterdag moeizaam van Fortuna Sittard door een benutte strafschop van Sherida Spitse. FC Utrecht blijft op de vijfde plaats staan.

De competitie ging weer verder na een bekerweekend en de interlandbreak. Het zelfvertrouwen van FC Utrecht kreeg vlak voor die onderbreking een knauw door twee verliespartijen op rij, tegen FC Twente (2-1) en Excelsior (1-0). Wel bracht het eerder dit seizoen PSV de enige nederlaag van de competitie toe. In Utrecht werd het toen 3-2 voor de thuisploeg.

Puntertje van Jansen

De twee ploegen deden in de eerste helft weinig voor elkaar onder. Utrecht was dreigend met een afstandsschoten van Gera op den Kelder en Lotje de Keijzer. Toch was het PSV dat scoorde: na balverlies van de bezoekers tikte Fenna Kalma de bal direct door. Jansen hield de verdedigers van het lijf en rondde af met een puntertje.

Kalma en Jansen vormden in het verleden de aanval bij FC Twente. Sinds Kalma deze winter de overstap maakte van VfL Wolfsburg naar Eindhoven zijn de twee herenigd bij PSV.

Na rust gaf Jansen voor op Riola Xhemaili, maar de Zwitserse produceerde een matig schot. Even daarvoor was een Utrechtse treffer afgekeurd door buitenspel van Lobke Loonen.

Jansen en de ingevallen Fleur Stoit probeerden het nog voor PSV, maar keeperster Femke Bastiaen kwam geenszins in problemen. In de slotfase ging Utrecht op zoek naar de gelijkmaker. Tami Groenendijk kreeg nog een kans, maar de 18-jarige international Veerle Buurman zat er met een voet tussen. Een kopbal van Sophie Cobussen ging net naast.