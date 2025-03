2/3 in Nieuwsuur: Top over Oekraïne onder hoogspanning • Overstappen naar Signal?

Top over Oekraïne onder hoogspanning

De relatie tussen de VS en Oekraïne lijkt veel schade te hebben opgelopen na de openlijke, hooglopende ruzie tussen president Donald Trump en president Volodymyr Zelensky in het Witte Huis. Europese leiders zijn vanmiddag bij elkaar in Londen voor een top onder hoogspanning. Ze zullen het hebben over wat Europa méér kan doen om Oekraïne te helpen en hoe het continent snel meer kan samenwerken en investeren in veiligheid, nu Europese landen niet meer op rugdekking van de Amerikanen kunnen rekenen. We schakelen met EU-correspondent Kysia Hekster in Londen en te gast is Europakenner Rem Korteweg, verbonden aan Instituut Clingendael.