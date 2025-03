Geen derde wereldbekergoud voor De Boo, Koshkin wint 500 meter in Thialf

Het goud ging dit keer naar de 22-jarige Koshkin, die eerder dit seizoen ook al de 500 meter bij de wereldbeker in Polen won. De jonge Kazach heeft als voornaamste wapen de opening. En ook dit keer vloog hij uit de startblokken. Met 9,35 verbeterde hij zijn eigen persoonlijk record op de eerste 100 meter. Met de daaropvolgende ronde had hij wat meer moeite, maar zijn tijd van 34,46 was genoeg om de de zege binnen te slepen.

Stolz afwezig

Daarmee wist De Boo niet optimaal te profiteren van de niet-fitte en inmiddels afwezige Jordan Stolz. Zijn grote Amerikaanse rivaal kreeg na de wereldbeker in Milwaukee een keel- en longontsteking. "Ik merk dat mijn lichaam nog aan het herstellen is van de antibioticakuur", vertelde Stolz al daags voor het toernooi in Thialf.

En na een teleurstellende eerste dag, met nederlagen op de 500 en 1.500 meter, besloot Stolz dat het mooi was geweest. Hij sloeg de rest van het weekend over.