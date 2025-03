Brons voor Nederlandse mannen op ploegenachtervolging: eerste medaille dit seizoen

De Nederlandse mannen op de ploegenachtervolging zijn voor het eerst dit wereldbekerseizoen op het podium geëindigd. Chris Huizinga, Beau Snellink en Jorrit Bergsma pakten in Heerenveen achter de Verenigde Staten en Italië het brons.

Eerder dit seizoen eindigde Oranje, dat toen in andere samenstellingen reed, vijfde in Nagano en vierde in Milwaukee.

De rit van Nederland verliep bij het laatste wereldbekerweekend van het seizoen zeker niet vlekkeloos. Bergsma moest knokken op de achterste positie van de Oranjetrein en maakte een kleine misslag. Ook Huizinga had een missertje en kon ternauwernood overeind blijven.

De tijd van 3.41,48 was goed voor de derde plaats. De Verenigde Staten, die ook het klassement op hun naam zetten, pakten met 3.39,40 de winst.

Bergsma na jarenlange afwezigheid terug

Voor Bergsma was het voor het eerst in ruim zes jaar dat hij een ploegenachtervolging reed. De laatste keer dat hij op het ijs verscheen op dat onderdeel was eind 2018.