Heerenveen verslaat AZ na bizar slot met afgekeurde goal en gemiste penalty

Het vertrek van hoofdtrainer Robin van Persie naar Feyenoord heeft sc Heerenveen vooralsnog geen pijn gedaan. Onder interim-coach Henk Brugge, die naar eigen zeggen een droom in vervulling zag gaan, werd thuis met 3-1 gewonnen van AZ, waarmee ook de schande van de 9-1 nederlaag in Alkmaar eerder dit seizoen enigszins werd uitgewist.

De zege leek de thuisploeg te gaan ontglippen, toen AZ in de hectische slotfase 2-2 maakte. Het doelpunt ging echter niet door, omdat er aan de andere kant van het veld een overtreding was gemaakt, die Heerenveen een strafschop opleverde. Die werd gestopt, maar even later viel de 3-1 alsnog.

AZ miste door het verlies de kans om naar de derde plaats van de ranglijst te klimmen en de druk op te voeren op nummer twee PSV, dat zaterdagavond al onderuit was gegaan bij Go Ahead Eagles.

Slordig

De thuisploeg kende op weg naar revanche voor de smadelijke uitnederlaag een vliegende start. Al na vijf minuten zag de vanaf links naar binnen getrokken Ilias Sebaoui een half gesmoord schot bij Milos Lukovic terechtkomen. Die hoefde de bal slechts lichtjes te toucheren om de score te openen.