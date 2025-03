Oranjetrio op ploegenachtervolging sluit wereldbekerseizoen ongeslagen af

Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud hebben het wereldbekerseizoen op de ploegenachtervolging ongeslagen afgesloten. Het Oranjetrio won zondag in Heerenveen en pakte ook de eindzege in het klassement.

Nederland reed dit seizoen tijdens de wereldbekers drie keer in dezelfde opstelling en met succes. In Nagano wonnen de Nederlandse vrouwen voor het eerst sinds 2016 weer een wereldbeker. Daarna stond de ploegenachtervolging ook in Milwaukee en Heerenveen op het programma en ook daar pakten Beune, Rijpma-de Jong en Groenewoud de zege.

Veel sneller dan de rest

Bij de wereldbekerfinale in Thialf bleef Nederland net boven het baanrecord, dat ook in handen is van Nederland maar gereden werd door het trio Ireen Wüst, Rijpma-de Jong en Irene Schouten. Met 2.54,86 waren Beune, Rijpma-de Jong en Groenewoud wel veel sneller dan de rest.

Nummer twee Japan was met 2.55,96 ruim een seconde langzamer dan Nederland. De Verenigde Staten eindigden ook op het podium. Zij werden met 3.00,19 derde.