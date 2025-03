Kok behoudt ongeslagen status op 500 meter in aanloop naar WK afstanden

Femke Kok heeft nog maar eens laten zien dat zij over twee weken de te kloppen vrouw is op de 500 meter bij de WK afstanden. Net als vrijdag, toen de eerste 500 meter van het weekend werd verreden, was ze zondag op de kortste afstand veruit de snelste bij de wereldbeker in Heerenveen.

Het betekende voor Kok een ongeslagen status dit seizoen op haar favoriete afstand. De regerend wereldkampioene won alle races over 500 meter waar ze aan de start stond. Dat was wel pas sinds eind december vorig jaar. Het eerste deel van het seizoen moest ze aan zich voorbij laten gaan, omdat ze het vermoeidsheidsvirus CMV onder de leden had.

Het missen van de eerste wereldbekers van het seizoen, betekende ook dat de eindzege in het wereldbekerklassement geen reële optie meer was. Die eer ging naar de Amerikaanse Erin Jackson.

De 24-jarige Kok kan bij de WK in Hamar voor het derde jaar op rij wereldkampioen worden.