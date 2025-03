Woningen ontruimd vanwege brand bij restaurant in centrum Veenendaal

In het centrum van Veenendaal zijn meerdere woningen ontruimd nadat vanochtend brand was uitgebroken in een restaurant.

De brand op de Kerkewijk brak vanochtend rond 06.30 uur uit. Volgens de veiligheidsregio is de brandhaard moeilijk te vinden, omdat deze in het plafond zit. "Het is een lastige klus", zegt een woordvoerder tegen RTV Utrecht. De brandweer verwacht nog een tijd bezig te zijn om het vuur te blussen.

Woningen beschadigd

Vanwege de brand werden de woningen boven en naast het restaurant ontruimd. De bewoners van de naastgelegen woningen mogen inmiddels weer naar huis. Voor de mensen die boven het pand wonen is het nog niet duidelijk of en wanneer ze terug mogen.

Volgens de veiligheidsregio hebben de appartementen boven het restaurant schade opgelopen door sloopwerkzaamheden die nodig waren om het vuur in het plafond te lokaliseren.

De brand werd ontdekt door bewoners die boven het restaurant wonen. Zij waarschuwden de andere buren en belden de brandweer. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in het pand aanwezig. Over de oorzaak is nog niks bekend.