Twee Nederlanders maken vannacht kans op een Oscar, bekijk hun films hier

Maar liefst twee Nederlandse inzendingen maken kans om komende nacht in Los Angeles een Oscar te winnen. Het gaat om de korte film Ik ben geen robot en de korte animatie Wander to wonder.

Vooral die laatste heeft de Nederlandse eer hoog te houden: in geen enkele categorie werd een Nederlander zo vaak genomineerd. In totaal kreeg een landgenoot negen keer een nominatie, van hen wonnen er vier. Meteen bij de eerste nominatie van Het zandkasteel voor Co Hoedeman was het in 1977 raak. Michaël Dudok de Wit was in 2000 de laatste Nederlander die zijn nominatie verzilverde met Father and daughter.

Humor uit treurigheid

Wander to wonder vertelt in een dikke tien minuten het verhaal van drie minimensjes die hun kinderserie blijven maken als de schepper van de show is overleden. Teruggeworpen op zichzelf ontrafelt hun zorgeloos bestaan totdat een onverwachte wending een nieuwe toekomst biedt.

Regisseur Nina Gantz liet zich inspireren door het misbruikschandaal bij de BBC, waarbij presentator Jimmy Savile zijn invloed als 'kindervriend' misbruikte. "Dat bezoedelt toch een beetje je kindertijd", legde ze uit aan de Filmkrant. "Maar we vonden het contrast ook interessant: het zachte en onschuldige tegenover het donkere."

"Voor mij komt de leukste humor uit de treurigheid", zegt ze tegen NOS-podcast De Dag. "Omdat er best vaak zware onderwerpen in mijn films zitten, vind ik het het allerbeste om dat op een lichte manier te benaderen. Het moet een soort contrast hebben."

Bekijk hier de hele film: