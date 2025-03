Man steekt zijn hond dood bij bijtaanval in eigen woning

In Amsterdam heeft een man gisteravond zijn hond doodgestoken toen die hem beet en niet meer losliet, zegt de politie tegen stadsomroep AT5. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde in een woning in Amsterdam-Noord. De omroep meldt dat de hond volgens omstanders een pitbull was. De politie zegt dat de man zowel in zijn been als zijn onderarm is gebeten.

Met name in die onderarm zit volgens de politiewoordvoerder een diepe bijtwond. Hij spreekt bij AT5 van een treurig verhaal. De dode hond is meegenomen door de dierenambulance. Vermoedelijk zal de dierenpolitie een onderzoek beginnen.