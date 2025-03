Musk wil met Tesla nu ook de snelgroeiende e-automarkt in India veroveren

Vooral jonge Indiase mannen raken er op X niet over uitgepraat. "@elonmusk Chennai is de perfecte plek voor een gigafabriek", probeert Azar Mazh Tesla-eigenaar Musk via een bericht te overtuigen. "Tamil Nadu is klaar voor de toekomst, ben jij dat ook?", zegt hij, verwijzend naar een staat in India.

Musk probeert al jaren zijn auto's aan de groeiende groep van rijke Indiërs te verkopen. Maar hoge importheffingen weerhielden hem daarvan. Met president Trump in het Witte Huis lijkt de Indiase premier Modi bereid die heffingen te verlagen. Misschien komt dat precies op het goede moment, nu de verkoop van Tesla in Europa hapert en in India het enthousiasme voor de elektrische auto juist toeneemt.

"Indiërs kijken heel anders tegen Musk en Tesla aan", zegt Vivek Gulia, directeur van een bureau dat onderzoek doet naar de Indiase automarkt,. "Hier wordt Tesla nog echt gezien als een uniek merk, waar mensen benieuwd naar zijn." Volgens Gulia heeft dat te maken met de relatie tussen India en de VS. Die staat er nu een stuk beter voor dan die tussen de VS en Europa.

Hij benadrukt dat er nog geen deal is tussen Musk en de Indiase regering over lagere of geen importheffingen op Tesla's. Intussen staan de eerste vacatures van Tesla voor medewerkers in India al online.

Riksja's en scooters

India is een van de snelst groeiende markten voor elektrische voertuigen. Maar die revolutie wordt op dit moment nog vooral geleid door riksjachauffeurs en maaltijdbezorgers op scooters. 90 procent van de elektrische voertuigen op de Indiase wegen zijn twee- en driewielers. Voor de kleinere wendbare weggebruikers is het een logische keuze, omdat meer kilometers meer winst opleveren en ze thuis gemakkelijk zijn op te laden.