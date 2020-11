Twee nieuwe, 'buitengewone' skeletten ontdekt in Pompeï

De skeletten zijn uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Ze lagen in een kelder in een villa, aan de rand van Pompeï. Daar hielden de twee zich waarschijnlijk schuil tijdens de uitbarsting van de nabijgelegen vulkaan Vesuvius in het jaar 79 na Christus. In 2017 werden in de buurt van dezelfde plek ook overblijfselen van paarden ontdekt.

De Italiaanse minister van Cultuur, Dario Franceschini, sprak van een "buitengewone ontdekking". Archeologen zijn met name enthousiast vanwege de vele details op de overblijfselen.

De rijke man met vermoedelijk een hoge status was tussen de 30 en 40 jaar oud. Rond zijn nek werden sporen van een wollen mantel gevonden. De andere man was rond de 20 jaar. Dat hij een slaaf was, leiden onderzoekers af uit zijn gekneusde ribben, die erop wijzen dat hij zwaar werk verrichte.

Onder meer hun gebalde vuisten tonen aan dat ze stierven door de gevolgen van de vulkaanuitbarsting, aldus de onderzoekers. Pompeï had ongeveer 13.000 inwoners toen de Vesuvius tot uitbarsting kwam.