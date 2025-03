Paus heeft een rustige nacht achter de rug in het ziekenhuis

De gezondheidstoestand van de paus is stabiel. "Het was een rustige nacht en de paus is aan het rusten", schrijft het Vaticaan in een korte persverklaring.

Verdere details zijn niet gegeven. Naar verwachting komt het Vaticaan vanavond met een uitgebreidere update.

De 88-jarige paus ligt sinds 14 februari in het Gemelli-ziekenhuis in Rome met een dubbele longontsteking. Vrijdagavond meldde het Vaticaan dat hij een terugslag had gehad en een "ademhalingscrisis". Hij kreeg toen last van een vernauwing aan zijn luchtwegen. Ook moest hij overgeven. Gisteren meldde het Vaticaan dat Franciscus geen koorts had.

Franciscus heeft al jaren gezondheidsproblemen. In 2023 onderging hij een buikoperatie en in dat jaar lag hij ook in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen.

Normaal gesproken spreekt de paus op zondag het gebed uit, maar in plaats daarvan wordt de tekst van het gebed gepubliceerd.