Ethiopische atleten heersen bij de marathon van Tokio

De Ethiopiër Tadese Takele heeft de marathon van Tokio gewonnen. Bij de vrouwen kwam Sutume Asefa Kebede, ook uit Ethiopië, als eerste over de streep.

Takele legde de ruim 42 kilometer af in een tijd van 2.03.23, een persoonlijk record voor de 22-jarige loper. Hij was een seconde sneller dan zijn toptijd uit 2023 in Berlijn. Met nog vier kilometer te gaan liep hij weg uit het peloton. Voor Takele is het zijn eerste marathonoverwinning.

Daarachter werd Deresa Geleta (Ethiopië) tweede in 2.03.51 en Vincent Kipkemoi Ngetich (Kenia) derde in 2.04.00. Joshua Cheptegei uit Uganda, die tijdens de Olympische Spelen in Parijs het goud pakte op de 10 kilometer, werd negende. In de tweede marathon van zijn carrière zette hij een tijd neer van 2.05.56.