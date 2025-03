Israël blokkeert per direct de invoer van hulpgoederen naar Gaza

Israël blokkeert per direct de invoer van alle goederen naar Gazastrook, meldt het kantoor van premier Netanyahu. Israël beweert dit te doen omdat Hamas het Amerikaanse voorstel om het staakt-het-vuren te verlengen niet heeft geaccepteerd. De eerste fase van het bestand tussen Israël en Hamas liep gisteravond af.

"Nu fase 1 van de gijzelaarsdeal is afgelopen - en omdat Hamas weigert om het plan van de Amerikaanse speciale gezant Witkoff te accepteren - heeft premier Netanyahu besloten om de invoer van alle goederen en voorraden in de Gazastrook vanaf vanochtend stop te zetten", aldus het kantoor van Netanyahu.

In een bericht op X schrijft de woordvoerder van Netanyahu, Omri Dostri, dat er "vanochtend geen vrachtwagens Gaza zijn binnengekomen, en dat dat ook niet zal gebeuren".

Witkoff stelde eerder een staakt-het-vuren voor gedurende de ramadan en Pesach, de Joodse feestdag die half april wordt gevierd. Volgens het voorstel zou de helft van de nog levende en overleden gijzelaars aan het begin van de verlenging worden vrijgelaten. Bij een permanent staakt-het-vuren zouden de overgebleven gijzelaars dan vrijkomen.

'Geen vooruitgang'

Gisteren liep de eerste fase van het bestand tussen Israël en Hamas af. Tijdens de eerste fase zou onderhandeld moeten worden over een tweede fase, maar tot nu toe is daar weinig van terechtgekomen. Hamas zei gisteren dat er geen vooruitgang is geboekt bij de besprekingen, dat ze stilliggen en dat niet duidelijk is of ze worden hervat.

Israël heeft voorgesteld om de eerste fase van het bestand met nog eens 42 dagen te verlengen, tot na de ramadan, in ruil voor de vrijlating van meer gijzelaars. Hamas is daar niet mee akkoord gegaan.

Gisteravond maakte het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu daar bovenop bekend dat Israël eenzijdig instemt met een Amerikaans voorstel voor een verlenging van het bestand. Hamas is niet akkoord met dat voorstel en wil dat de tweede fase ingaat, die een permanente wapenstilstand, de vrijlating van meer gijzelaars en het vertrek van alle Israëlische militairen uit de Gazastrook zou moeten omvatten.