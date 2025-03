Lockdown verpleeghuizen tijdens corona was 'een onmenselijke situatie'

Experts: 'Alles op slot gooien was niet goed'

Ook Diederik Gommers en Armand Girbes vinden dat Nederland bij een volgende pandemie ander beleid moet voeren om ouderen te beschermen. Gommers was in de coronaperiode voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care en lid van het Outbreak Management Team (OMT). Girbes was hoofd van de intensivecareafdeling van het Amsterdam VU/UMC.

"Bij de tweede golf waren we te laat met maatregelen, maar alles op slot gooien was niet goed", zegt Gommers. "Het was achteraf verkeerd om het buitensporten niet door te laten gaan omdat we bang waren dat de ouders langs de lijn elkaar zouden besmetten. Daar waren vooral jongeren de dupe van. Ook de kritiek op de sluiting van scholen begrijp ik."

Girbes: "Jongeren liepen weinig risico, maar werden wel vooral geraakt door de maatregelen."

Op IC's en in verpleeghuizen "werd alles opzijgezet om de mensen met corona te helpen", vervolgt Girbes. "In de eerste fase begreep ik dat nog omdat we niet wisten hoe groot het virus zou worden. Maar na drie, vier weken moet je wel uitzoomen en kijken naar de reguliere zorg. Uiteindelijk waren de meeste coronaslachtoffers ouderen en zieken die nog een klein duwtje nodig hadden, ze zouden toch wel doodgaan."

Te veel reguliere zorg voor mensen met een veel grotere kans op overleving werd uitgesteld om bedden voor coronapatiënten vrij te maken, vindt hij. "Maar het gesprek daarover mocht niet eens gevoerd worden." Gommers erkent dat hier geen ethische discussie over plaats heeft gevonden bij het OMT: "Dat had wel gemoeten."

In ziekenhuizen en verpleeghuizen kon familie vaak geen afscheid nemen. Girbes: "Dat was onmenselijk. Ik krijg nog altijd een brok in m'n keel. De drempel voor het afzonderen van patiënten en ouderen moet bij een volgende pandemie echt omhoog."