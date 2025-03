KNMI waarschuwt voor dichte mist in noordelijke helft van het land

In de noordelijke helft van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht en Flevoland code geel afgekondigd.

Volgens het KNMI kan vooral het verkeer op de weg er last van hebben. In een mistbank kan het zicht minder dan 200 meter zijn. De mist zal in de tweede helft van de ochtend verdwijnen.

De waarschuwing geldt tot 10.00 uur. Vanmiddag breekt de zon door. Vanavond en vannacht kan het weer flink mistig worden.