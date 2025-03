Taylor terug in Oranje? Van uitgefloten speler naar gevierde man bij Ajax

En dat gaat naar behoren. Taylor is dit jaar verder naar voren gaan spelen dan twee seizoenen terug, blijkt uit cijfers van Opta. Hij heeft liefst 25 balcontacten minder per duel dan toen, maar creëert een hogere kwaliteit kansen.

"Kenneth biedt ons verschillende oplossingen en is beslissend in het laatste gedeelte van het veld. Hij is een belangrijke speler voor ons", zei huidig Ajax-trainer Francesco Farioli dan ook. De Italiaan is, net als Ten Hag, ook bezig met de verdedigende taken van Taylor.

Op een sok

Hij moest agressiever worden in duels. Dat lukte onlangs tegen Union best aardig. Taylor verloor een voetbalschoen halverwege het veld, ging daarna door op één schoen, pakte even later de verloren schoen met zijn hand, rende terug naar zijn eigen doel en onderschepte de bal met zijn sok.

Het zegt alles over zijn huidige wilskracht. "Als we het hebben over alles eruit halen, dan is dit de definitie daarvan", lachte Farioli na afloop. Een terugkeer in Oranje zou voor Taylor de ultieme beloning zijn voor z'n huidige spel.