Rechter VS zet streep door ontslag toezichthouder

Een Amerikaanse rechter heeft zaterdag het door president Trump bevolen ontslag van het hoofd van een federale waakhond illegaal verklaard.

Districtsrechter Amy Berman Jackson, benoemd onder president Obama, noemde het ontslag van Hampton Dellinger onwettelijk. In haar vonnis zei ze dat het bekrachtigen van het ontslag Trump "een grondwettelijke vrijbrief zou geven om ambtenaren in de uitvoerende macht te intimideren om zijn wil uit te voeren".

Dellinger is hoofd van het Office of Special Council, dat onder meer bescherming biedt aan klokkenluiders binnen de federale overheid.

Sarah Harris, waarnemend advocaat-generaal (een hoge functie in het ministerie van Justitie) zei eerder dat Dellingers werk als speciaal adviseur de regering Trump schade berokkent. Ze wees op Dellingers rol bij het tegenhouden van het ontslag door de regering Trump van zes ambtenaren in hun proeftijd.

Hooggerechtshof

Speciale adviseurs zoals Dellinger kunnen alleen worden ontslagen als er sprake is van inefficiëntie, plichtsverzuim of ambtsmisbruik. Dellinger vocht zijn ontslag vorige maand aan. Rechter Jackson had vervolgens geoordeeld dat Dellinger op zijn post mocht blijven totdat ze uitspraak had gedaan.

Een week geleden werd Dellingers ontslag nog bevestigd door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dat was de eerste keer dat het Hooggerechtshof oordeelde over een politieke beslissing van de nieuwe president.

Naar verwachting gaat Trump in beroep tegen het nieuwe vonnis van de districtsrechter, en wordt het ontslag opnieuw voorgelegd aan het Hooggerechtshof.