Charli XCX grote winnaar bij BRIT-awards

De Brit-awards zijn de belangrijkste muziekprijzen van het Verenigd Koninkrijk. Na de Grammy's worden ze beschouwd als een van de meest prestigieuze awards ter wereld. Charli XCX gold al als de grote favoriet dit jaar.

Andere winnaars dit jaar zijn Ezra Collective (band van het Jaar), Sam Fender (rock/alternative) en Stormzy (R&B/hiphop). De groep The Last Dinner Party kreeg de award voor Beste Nieuwkomer. De iconische band The Cure, genomineerd was voor twee awards, bleef met lege handen achter.

De show in de O2 Arena in Londen eindigde met een eerbetoon aan zanger Liam Payne, die afgelopen oktober overleed op 31-jarige leeftijd na een val van het balkon van een hotel in Buenos Aires.