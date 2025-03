New York Dolls-zanger David Johansen overleden, vooral bekend van 'Hot Hot Hot'

Naast de muziek had Johansen ook een acteercarrière. Hij speelde onder meer in 'Scrooged' (1988) met Bill Murray, 'Married to the mob' (1988) en 'Let it ride' (1989). Ook verscheen hij regelmatig in tv-series en talkshows zoals Saturday Night Live.

De laatste jaren trad Johansen niet meer op. Hij leed aan kanker, een hersentumor en een gebroken rug, opgelopen door een val van de trap. Zijn dochter Leah riep in februari op Instagram de hulp in van fans om financieel bij te springen om de specialistische medische zorg te bekostigen.

Johansen overleed thuis in New York. Hij laat behalve dochter ook zijn vrouw Mara Hennessey achter. "We hebben een geweldig avontuur beleefd samen," zei die over haar man. "Hij was een buitengewone man."