Van Persie geniet bij debuut, maar ergert zich aan tijdrekken NEC: 'Moet niet beloond worden'

"Het was een mooie en intense week", sprak de nieuwe Feyenoord-coach Robin van Persie na zijn debuut tegen NEC (0-0). Voor en tijdens de wedstrijd werd de Rotterdammer toegezongen door de fans in De Kuip. "Dat was een verrassing. Een hartstikke mooi moment."

Genoten had hij, maar de Rotterdammer kon zijn ergernis over de speelwijze van NEC niet onderdrukken. "Er was maar één ploeg die wilde voetballen", zei Van Persie. In de slotfase stuurde de coach verdediger Dávid Hancko naar voren als extra spits, maar ook dat mocht niet baten.

"We kwamen niet in het momentum", aldus de coach. "Dat was jammer en had ook met NEC te maken. Ze waren heel erg aan het tijdrekken. Het is goed voor het voetbal als dat niet wordt beloond. Vandaag werd het wel beloond met maar vijf minuten blessuretijd. Eigenlijk moet je dat belonen met vijftien minuten blessuretijd, ik noem maar wat geks."