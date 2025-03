Vastberaden Hassan wil wereldrecord marathon aanvallen: 'Het is mogelijk'

"Als Chepngetich dit niet voor elkaar had gekregen, had ik me ook moeten focussen op of het wel mogelijk was of niet", zegt ze. "Het worden misschien hele lange trainingsjaren. Maar nu ik weet dat het mogelijk is, moet ik een manier vinden om het voor elkaar te krijgen."

Indrukwekkende zege

De 32-jarige Hassan debuteerde in het voorjaar van 2023 op de marathon. In Londen boekte ze direct een indrukwekkende zege en scherpte ze het Nederlandse record met ruim vier minuten aan. Later dat jaar zegevierde ze in Chicago met de toen op een-na-snelste tijd ooit gelopen.

Afgelopen zomer pakte Hassan op sensationele wijze olympisch goud op de marathon, waarmee ze een unieke trilogie voltooide. In Parijs werd ze de eerste vrouw ooit die op de Spelen een medaille pakte op de 5.000 meter (goud), 10.000 meter (brons) en marathon.