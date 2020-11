Coördinatoren jongeren FvD uit functie gezet na ophef over appberichten

Het bestuur van de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie (JFVD) heeft een aantal coördinatoren uit hun functie gezet na berichtgeving over antisemitische en homofobe berichten in appgroepen.

Ook is aan drie prominente partijleden gevraagd om te onderzoeken "hoe dit in de toekomst beter kan worden voorkomen", staat in een verklaring die op Facebook is gedeeld. Om hoeveel coördinatoren het gaat en waar zij actief waren, wordt niet vermeld.

"Ik wil benadrukken dat racistisch en antisemitisch gedachtengoed geen plaats heeft in onze vereniging", zegt JFVD-voorzitter Freek Jansen, die op de kandidatenlijst staat voor de Tweede Kamerverkiezingen. "We staan achter het verkiezingsprogramma van FvD en dus NIET achter de zaken waarmee we nu in verband worden gebracht."

De jongerenorganisatie zegt uitgebreid te hebben gesproken met betrokkenen. "Zij werpen de beschuldigingen verre van zich. Ze nemen afstand van de aantijgingen en stellen dat het gaat om citaten uit context." Het JFVD-bestuur zegt geschrokken te zijn van "sommige berichten" en de coördinatoren zijn "in het belang van de partij" uit hun functies gezet.

Klokkenluiders

Het Parool meldde gisteren dat het screenshots heeft van extreemrechtse uitingen. Een coördinator in Zuid-Holland zou onder meer een link hebben gedeeld naar een filmpje met de SS-lijfspreuk 'Meine Ehre heisst Treue'.

In mei royeerde FvD drie jongeren vanwege "onacceptabele uitingen" in WhatsAppgroepen. Eerder deze week werd bekend dat de jongerenorganisatie ten minste drie klokkenluiders had geroyeerd die waarschuwden voor rechts-extremistische ideeën bij partijleden.