Real verliest bij Betis en laat dure punten liggen in titelrace, Atlético profiteert

Aanvankelijk leek er in Sevilla niets aan de hand voor Real. Kylian Mbappé zette in de tiende minuut een aanval op en via Ferland Mendy opende Brahim Díaz de score.

Betis was echter niet onder de indruk en uit een corner van Isco, die negen seizoenen bij Real speelde, kopte Johnny Cardoso de gelijkmaker binnen. Vervolgens creëerde de thuisploeg nog een reeks kansen.

Rodríguez versierde zelfs een penalty, die Isco benutte. In de slotfase drong Real wel aan, maar ook de jonge Endrick (die Mbappé afloste) kon niets forceren.

Atlético profiteert

In het Estadio Metropolitano slaagden Atlético en Athletic er amper in om kansen te creëren. Zo was alleen Inaki Williams namens Athletic dicht bij een treffer, maar hij was niet zuiver in de afronding.