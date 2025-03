Valse start voor Van Persie bij Feyenoord met doelpuntloos debuut tegen NEC

Terwijl de liederen over Van Persie nog door het stadion galmden, was Anis Hadj Moussa dicht bij de openingsgoal. De Algerijnse dribbelaar schoot net naast de kruising. Vanaf de zijlijn baalde Van Persie mee met de buitenspeler.

Van Persie was sowieso actief vanaf de kant, druk met wijzen en roepen. Hij wilde zijn manschappen vroeg druk laten zetten en dat lukte aardig. Hard werken deed Feyenoord zeker onder de nieuwe trainer, maar oogstrelend was het niet en veel kansen waren er ook niet. Schoten van Igor Paixão en Smal belandden in de handen van NEC-keeper Robin Roefs.

Wellenreuther redt knap

Een mislukte rabona (trucje achter het standbeen) van Ivanusec illustreerde dat Van Persie in een week tijd nog geen wonderen had verricht. Vlak voor rust was de grootste kans zelfs voor de bezoekers. Na een voorzet van Sontje Hansen kon Vito van Crooij bij de tweede paal binnenkoppen.