Grote brand in discotheek Leeuwarden: panden ontruimd en NL-Alert verzonden

In een discotheek in het centrum van Leeuwarden is vanavond een grote brand uitgebroken. Er is niemand meer in het gebouw aanwezig, meldt Omrop Fryslân.

Het is een uitslaande brand en er komt veel rook vrij. Ook bij meerdere omliggende panden is sprake van rookontwikkeling. Meerdere gebouwen in de omgeving van de discotheek zijn ontruimd.

Er is een NL-Alert verzonden. Mensen worden opgeroepen om uit de rook te blijven en om ramen en deuren te sluiten.

Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen, meldt Veiligheidsregio Fryslân. De rookwolken van de brand zijn van ver buiten de stad te zien. Vijf mensen hebben mogelijk rook ingeademd.