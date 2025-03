Groenewoud pakt mooi marathonrecord, Hekman neemt afscheid van peloton

Marijke Groenewoud heeft de Marathon Cup in schaatshal Kardinge in Groningen op haar naam geschreven. Door haar zege vestigde ze een record. Het was namelijk haar zestiende winst dit seizoen en daarmee passeerde ze Daniëlle Bekkering. Die won vijftien keer in één seizoen, in de jaargang 2006-2007.

De 26-jarige schaatsster Groenwoud, schaatsend voor Zaanlander was, was de snelste in de massasprint en daarmee pakte ze haar elfde overwinning in de Marathon Cup. Gioya Lancee werd tweede, voor Bente Kerkhoff.

Groenewoud won ook vier keer op rij in de Vier van Noord-Holland en werd op Nieuwjaarsdag Nederlands kampioene. Omdat Groenewoud door haar langebaancarrière niet alles reed in de Marathon Cup, ging de eindzege naar haar ploeggenote Kerkhoff.