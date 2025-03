Soul-zangeres Angie Stone (63) overleden bij auto-ongeluk na optreden

De Amerikaanse soulzangeres Angie Stone is op 63-jarige leeftijd overleden. Ze verongelukte toen ze terugreed na een optreden in Montgomery, Alabama. Dat bevestigt iemand uit haar team aan entertainmentblad Variety.

Stone reed zaterdagochtend (Amerikaanse tijd) terug met haar band en achtergrondzangers na een optreden in Alabama de avond ervoor, toen haar busje kantelde. De zangeres was het enige dodelijke slachtoffer bij het ongeluk.

"Angie Stones stem en ziel leeft voort in onze harten", zegt haar publicist tegen CNN. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

Stone, geboren in South Carolina, begon haar carrière in de hiphopgroep The Sequence in 1979. De groep bestond uit Stone (Angie B) als leadzangeres en rapper, Cheryl Cook en Gwendolyn Chisolm. "De eerste dames in hiphop", schreef muziekblad Rolling Stone over de groep. Hun bekendste hit was Funk You Up.

Muziek- en acteercarrière

In 1999 kwam haar debuut solo-album Black Diamond uit. Ze stapte van hiphop over naar R&B en soulmuziek. Haar tiende en laatste album Love Language werd in 2023 opnieuw uitgebracht.

De bekendste hit van Stone is Wish I Didn't Miss You uit 2001: